Gurren Lagann: un cosplay di Yoko Littner irresistibile creato da Agos Ashford

I cosplayer sono molti e di ogni nazionalità, con tantissimi di loro che ormai postano regolarmente le proprie realizzazioni sui social come Twitter, Instagram e Reddit. Non c'è quindi da stupirsi se siano molto rappresentati gli anime popolari come ONE PIECE e che venga dedicato uno spazio ad anime più vecchi come Tengen Toppa Gurren Lagann.

Tengen Toppa Gurren Lagann è un anime realizzato da studio Gainax nel 2007 con 27 episodi totali, poi esportati anche in Italia su Rai 4 qualche anno dopo. Simon e Kamina sono due ragazzi abitanti di un futuro lontano dove si è ormai costretti a vivere nel sottosuolo, ma il duo non si arrende e decide di arrivare in superficie.

Durante il viaggio fanno però un incontro con Yoko Littner, una vivace e avvenente ragazza, e da questa riunione fortuita e altri eventi nasce il mecha conosciuto come Gurren Lagann e che sarà il veicolo principale della serie. Anche anni dopo la sua pubblicazione, l'anime è rimasto virale tanto in oriente quanto in occidente.

Per questo ci sono stati tanti cosplay a tema Yoko Littner e uno recente è stato realizzato da Agos Ashford. La ragazza realizza ben tre foto su Yoko che possiamo vedere nel post di Instagram in basso, con tutto il vestiario che conosciamo e i lunghi capelli rossi. Un altro cosplay di Yoko Littner è stato realizzato invece da kobaebeefboo.