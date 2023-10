Gurren Lagann: un cosplay di Yoko Littner pronta a puntare il fucile

Studio Gainax è ben noto per la sua storia lunga, anzi lunghissima, essendo stato stabilito agli albori degli anni '80. Con figure del calibro di Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Toshio Okada che sono passate nel corso degli anni, contribuendo alla creazione di Nadia - Il mistero della pietra azzurra, Evangelion e Gurren Lagann.

Tengen Toppa Gurren Lagann, conosciuto anche con il titolo italiano completo Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann, è un anime di 27 episodi trasmesso nel 2007 che è diventato velocemente un classico degli anime con mecha, i famosi "robottoni", del nuovo millennio, rappresentando uno dei migliori lavori di Gainax. In una storia breve ma intensa, allargata con episodi speciali e rivista con qualche film, c'è una chiara volontà di uscire dalla propria condizione di Simon e Kamina. I due sognano di uscire in superficie e, per farlo, avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile, anche quello insperato che arriva all'improvviso dalle profondità della Terra.

Yoko Littner è uno dei personaggi centrali Tengen Toppa Gurren Lagann, energica e coraggiosa che vive in uno di questi villaggi che esistono nel sottosuolo. Armata di un fucile da cecchino e con una personalità spavalda, Yoko è una tiratrice eccezionale e un membro vitale del team protagonista. Durante le battaglie contro gli uomini-bestia e altre minacce, dimostra una grande abilità tattica e una forza d'animo ineguagliabile.

E anche in questo cosplay di Yoko Littner con il fucile pronto per essere puntato emerge parte del carattere della protagonista femminile di Tengen Toppa Gurren Lagann. Sempre costume, capelli rossi, forcine e fermacapelli per ricreare uno dei personaggi più iconici del mondo degli anime. E voi ricordate la serie? Rivalutatela con la nostra recensione di Gurren Lagann.