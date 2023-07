Gurren Lagann torna a sorpresa: ecco la versione 4K per il 15° anniversario

Tengen Toppa Gurren Lagann celebra 15 anni dall'uscita del primo film e lo Studio Trigger non ci ha pensato due volte nell'includere anche i fan della serie in questi festeggiamenti, pubblicando nuovi contenuti riguardanti l'opera.

Gurren Lagann è il capolavoro di Gainax e Trigger, per anni i fan lo hanno amato e hanno atteso grandi notizie per un ritorno della serie sugli schermi. Adesso, dopo 15 anni dall'uscita del primo film, lo Studio Trigger per festeggiare questo enorme traguardo ha pubblicato un nuovo trailer e poster.

Gurren Lagann The Movie, che consiste nei lungometraggi Childhood's End 01 e The Lights in the Sky 02 are Stars, avrà infatti un riadattamento in 4k Ultra HD per celebrare i 15 anni del franchise. Al di sopra dell'articolo è possibile visionare il teaser pubblicato durante l'Anime Expo 2023.

Il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche giapponesi ad agosto e successivamente a Taiwan ad ottobre e in Nord America nel corso dell'inverno, con in programma anche un'uscita in 4D per il lungometraggio. Di seguito è disponibile un nuovo poster speciale pubblicato su Twitter da @Gurren_Project.

Al momento è possibile vedere i lungometraggi sul servizio di streaming Amazon Prime Video. Nell'attesa di maggiori notizie, vi consigliamo di leggere la recensione dei due film di Gurren Lagann senza spoiler.