Gurren Lagann: Yoko è fin troppo reale nell'ultimo cosplay di Alina Becker

Sfondamento dei cieli Gurren Lagann è un must dell'animazione giapponese, una serie divertente, matura nonché frutto di un team ai vertici dell'industria. Gainax è uno degli studi più conosciuti in assoluto, quello che ha dato vita a Neon Genesis Evangelion e a Nadia - il mistero della pietra azzurra.

La visione eccentrica del regista Hiroyuki Imaishi è tornata l'anno scorso in Italia con Promare, il suo ultimo lungometraggio che tuttavia non ha stupito del tutto i fan come ci si aspetterebbe dalla mente dietro Kill la Kill e Gurren Lagann. Ad ogni modo, qualora non abbiate avuto un anno fa l'occasione di vedere Promare al cinema, il film è ancora disponibile alla visione su Netflix.

A tal proposito, recentemente la talentuosa modella russa Alina Becker, una cosplayer che vanta oltre 350mila follower solo su Instagram, ha dedicato la sua ultima interpretazione proprio all'eroina di Gurren Lagann, Yoko. Il suo cosplay ha riscosso un successo clamoroso in rete con 60mila manifestazioni di apprezzamento in nemmeno 24 ore dalla pubblicazione della foto originale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. In particolar modo, è stata apprezzata l'assoluta fedeltà all'iconico personaggio.

