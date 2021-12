Gwenverine, Gwen Stacy è Wolverine in un'illustrazione di Peach Momoko

Una Gwen Stacy in versione Wolverine prende vita nell'illustrazione dell'artista giapponese Peach Momoko, che verrà utilizzata come Variant Cover per Gwenverse #2. La miniserie, che prenderà il via a Febbraio 2022, vedrà varie Gwen di universi alternativi unire le forze per affrontare una minaccia rappresentata da... Un'ulteriore Gwen Stacy!

La protagonista di Gwenverse sarà la Gwen Stacy di Terra-65, meglio conosciuta come Spider-Gwen o Ghost-Spider. Gwenverse vedrà la presenza varie Gwen Stacy alternative che hanno assunto il ruolo di altri eroi Marvel, tra cui anche la Gwenverine disegnata da Peach Momoko, che entrerà in azione nel secondo numero.



Non si tratta comunque della prima apparizione di Gwenverine, comparsa già nella storia Secret Wars: Battleworld #3, di Ivan Brandon e Aaron Conley, pubblicata nel 2015. È poi comparsa in una Variant Cover di Old Man Logan #2 e la vedremo anche nella Cover principale di Gwenverse #1.



Quello ad opera di Peach Momoko sembra essere però un vero e proprio studio del personaggio, che nella Variant di Gwenverse #2 (che trovate in fondo all'articolo) viene anche descritto attraverso note di design da parte dell'autrice.



Spider-Gwen: Gwenverse #2, scritta da Tim Seeley e illustrata da Jodi Nishijima, uscirà a Marzo 2022. Il 2022 vedrà anche il ritorno di Spider-Gwen al cinema, come mostrato dal trailer di Spider Man Across the Spider Verse.