Gwenverse: Spider-Gwen si prepara a viaggiare nel multiverso

Spider-Gwen, versione alternativa di Gwen Stacy che ha ottenuto i poteri di Spider-Man al posto di Peter Parker, vivrà presto un'avventura a spasso nel multiverso. È quanto promette la nuova miniserie Spider-Gwen: Gwenverse, che introdurrà numerose versioni alternative di Gwen Stacy.

Spider-Gwen: Gwenverse richiama ovviamente il concetto di Spider-Verse, serie a fumetti pubblicata da Marvel tra il 2014 e il 2015, che aveva l'obiettivo di riunire in un'unica storia tutte le versioni alternative di Spider-Man e che ha dato i natali a diversi personaggi, primo fra tutti proprio Spider-Gwen. La Gwen Stacy di Terra-65, conosciuta anche con il nome di Ghost Spider, è divenuta in pochi anni uno dei personaggi preferiti dei lettori, risultando particolarmente popolare tra i cosplayer (ne è un esempio il cosplay di Gwen Stacy in versione Anti Gwenom di Dani Vinci).



In questa nuova miniserie in cinque numeri, scritta da Tim Seeley e illustrata da Jodi Nishijima, avremo modo di conoscere altre versioni alternative di Gwen. Nella cover del primo numero, ad opera di David Nakayama, abbiamo già modo di ammirare Gwen nei panni di Capitan America, Iron Man, Thor, Wolverine e Capitan Marvel. C'è anche spazio per Nightbird, incarnazione di Gwen Stacy che nella serie Heroes Reborn faceva da spalla a Nighthawk.



Per molti aspetti, l'annuncio di Spider-Gwen: Gwenverse ricorda quello di What If... Miles Morales, serie in cui Miles Morales vestirà i panni di Capitan America, Thor e Hulk. Entrambe le serie debutteranno nei primi mesi del 2022. Il primo numero di Spider-Gwen: Gwenverse verrà infatti pubblicato negli Stati Uniti a Febbraio 2022. Non ci sono ancora informazioni circa la pubblicazione in territorio italiano.