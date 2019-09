Gyaru and Dinosaur: un adattamento anime arriverà nel 2020!

Gyaru and Dinosaur, il manga scritto da Moriko Mori e disegnato da Cota Tomimura, riceverà ufficialmente un adattamento televisivo a partire dal secondo terzo del 2020. Secondo quanto rivelato dal sito ufficiale, il debutto è attualmente programmato per il mese di aprile, salvo ritardi o imprevisti.

Per festeggiare l'adattamento, la giovane illustratrice ha condiviso sul sito ufficiale il bellissimo artwork visibile in calce, raffigurante i due protagonisti. L'opera è stata lanciata nell'ottobre del 2018 su Weekly Young Magazine, il settimanale di Kodansha già famoso per aver serializzato opere come Ghost in the Shell e Prison School.

Ad oggi, il lavoro di Moriko Mori conta già un tankobon all'attivo, mentre un seconda raccolta è attesa per il 6 settembre 2019. L'opera ha raccolto recensioni generalmente positive dal pubblico, che ne ha principalmente premiato l'alchimia tra i due protagonisti.

La storia di Gyaru and Dinosaur si basa esclusivamente sul rapporto mondano tra i due protagonisti. Nel corso del capitolo uno, la giovane ragazza si sveglia una mattina ritrovandosi in casa il curioso animale, che non fa altro che guardare DVD, mangiare e dormire. Proseguendo nella storia, Gyaru dovrà riuscire a far convivere i suoi impegni quotidiani con quelli del suo taciturno compagno.

E voi cosa ne pensate? Darete una chance a questo anime? Fatecelo sapere con un commento. Ed a proposito di novità, nel 2020 esordiranno anche altri due attesissime serie: A3! e Uzumaki! Non perdete dunque l'occasione per dare un'occhiata ad entrambe!