Gyo - Odore di morte, Star Comics annuncia l'imminente uscita del 1° volume

Nell’immaginario del maestro Junji Ito non ci sono limiti alla provenienza e alla natura dei terrificanti soggetti che popolano le sue opere… e questa volta è il turno delle creature marine, protagoniste dello spaventoso volume unico GYO – ODORE DI MORTE: il libro sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 24 Ottobre 2018.

Il maestro Junji Ito sarà ospite di Edizioni Star Comics a Lucca Comics & Games 2018!

Tadashi e Kaori, due fidanzati recatisi a Okinawa per godersi una vacanza al mare, si imbattono improvvisamente in alcune strane creature. Si tratta di pesci a cui sono spuntate le zampe, che vagano per le spiagge. Ben presto queste strane creature iniziano a invadere la terraferma, finché non compare addirittura uno squalo che corre lungo la costa mostrando minacciosamente le sue zanne e attaccando le persone! I due ragazzi fuggono dall’isola e tornano a Tokyo, ma i pesci vaganti, come se li inseguissero, fanno la loro comparsa anche nella metropoli. In realtà, quei misteriosi esseri nascondono più di un segreto..

Nato a Gifu nel 1963, Junji Ito lascia la professione di dentista per dedicarsi a tempo pieno al fumetto dopo aver vinto il premio "Kazuo Umezu" nel 1987. Dalle sue opere sono stati tratti numerosi film d'animazione e live-action, di cui spesso lo stesso Ito cura la sceneggiatura. Il suo tratto è, allo stesso tempo, realistico e caricaturale, efferato e disturbante quanto elegante e composto. Le sue tematiche principali sono i disturbi ossessivo-compulsivi, le paure ataviche, il fascino dell'autodistruzione e la deformazione del corpo (inteso non tanto come metafora del corpus sociale quanto come rappresentazione fisica del subconscio).

GYO – ODORE DI MORTE volume unico

Junji Ito

15x21, B, b/n, pp. 400, con alette, € 18,00

Data di uscita: 24/10/2018, in fumetteria, libreria e Amazon

Isbn 9788822610423