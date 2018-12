Hachigatsu no Cinderella Nine, presentati i primi personaggi e il cast vocale della serie

Sul sito ufficiale creato appositamente per Hachigatsu no Cinderella Nine, adattamento animato dell'omonimo gioco per smartphone di Akatsuki e Kadokawa, sono stati pubblicati i primi disegni di alcuni personaggi.

Oltre al character design e ai bozzetti delle protagoniste del gioco, sembra siano stati confermati i ruoli dei doppiatori che hanno prestato la loro voce ai vari personaggi. Al momento sono state ufficialmente presentate le cinque ragazze principali:

Nozomi Nishida nel ruolo di Tsubasa Arihara

nel ruolo di Reina Kondo nel ruolo di Ryō Shinonome

nel ruolo di Saki Minami nel ruolo di Yūki Nozaki

nel ruolo di Honoka Inoue nel ruolo di Tomoe Kawakita

nel ruolo di Yumiri Hanamori nel ruolo di Akane Ukita

Secondo alcune notizie trapelate sul sito si sa anche che Yūbi Midorikawa riprenderà il suo ruolo di Waka Suzuki anche nella serie animata. Al momento non si hanno ulteriori informazioni, se non che Hachigatsu no Cinderella Nine farà il suo debutto in anteprima nel 2019.

Susumu Kudo (Ghost in the Shell Arise, Dies irae) dirigerà la serie presso lo studio TMS Entertainment (Yowamushi Pedal Glory Line, Ninja Girl e Samurai Master). Jin Tanaka (Laid-Back Camp, Go! Princess Precure) è responsabile della sceneggiatura mentre Takayuki Noguchi (Queen's Blade: Rebellion, Ro-Kyu-Bu!) si occuperà del character design.

Ricordiamo che il videogioco, gratuito, è stato lanciato per i dispositivi iOS e Android il 27 giugno 2017 grazie alla collaborazione di Akatsuki e Kadokawa. Il gioco si focalizza su un ex asso di serie A del baseball che ha dovuto abbandonare la sua carriera in seguito ad un infortunio. Il personaggio, trasferitosi nella città natale della nonna e iscrittosi al liceo locale, si vedrà coinvolto da Tsubasa Arihara come membro della squadra di baseball.