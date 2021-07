Hades, la dea dell'amore come non l'avete mai vista: il cosplay definitivo di Mira

Hades è senza alcun dubbio uno dei migliori titoli del 2020, un gioco straordinario in grado di tenere incollato ciascun giocatore per ore intere vista una trama in costante evoluzione. La storia straordinaria, inoltre, culmina in un'impresa forte dell'intervento delle più disparate divinità greche.

Se non avete avuto modo di giocare il gioiello di Supergiant Games, siete ancora in tempo per lasciarvi convincere dalla nostra recensione di Hades a cura di Marco Mottura che sviscera a 360° un must di Nintendo Switch e non solo. Se l'avete già recuperata, allora non lasciatevi scappare questo speciale di approfondimento sulle origini del Roguelike.

Ad ogni modo, durante il gioco il protagonista viene intercettato dalle divinità greche che si impegnano in prima persona per aiutarlo a fuggire dagli Inferi. Una di esse è la bellissima Afrodite, la dea dell'amore forte di un character design davvero da capogiro. La cosplayer Mira non è voluta essere da meno e ha dedicato al personaggio un cosplay da 10 e lode. La sua rappresentazione estremamente fedele, che potete ammirare in calce alla notizia, vi farà di certo pentire di non aver ancora acquistato uno dei migliori giochi di tutto il 2020.

