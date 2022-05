Haikyu 2 sta per arrivare doppiato in italiano: ecco le voci dei nuovi giocatori

In Giappone c'è un manga che ha tenuto incollati alle pagine gli appassionati di pallavolo e di storie sportive in generale per un decennio. Haikyu è uno dei migliori spokon di sempre, con una crescita incredibile dei suoi protagonisti che hanno affrontato partite su partite, imparando sempre di più e mettendosi alla prova.

La storia nell'anime di questi ragazzi della Karasuno non è ancora finita. Se in Giappone stanno aspettando la quinta stagione, in Italia Yamato Video si sta adoperando per portare finalmente Haikyu doppiato in italiano. La seconda stagione è alle porte e, come accaduto in passato con la rivelazione dei doppiatori del Nekoma, l'azienda nostrana rivela i doppiatori italiani dei giocatori del Jozenji.

Yūji Terushima: Matteo De Mojana

Takeharu Futamata: Sebastiano Tamburrini

Kazuma Bobata: Mosè Singh

Katsumichi Higashiyama: Edoardo Lomazzi

Arata Tsuchiyu: Stefano Lucchelli

Rintaro Numajiri: Cristiano Paglionico

Takaki Anabara: Roberto Accornero

Hana Misaki: Francesca Bielli

La squadra al completo affronterà la Karasuno in una delle sfide del torneo della prefettura. Haikyu L'asso del Volley stagione 2 debutterà a maggio su Anime Generation, il canale tematico di Amazon Prime Video dove di recente hanno esordito anche Naruto e I Cavalieri dello Zodiaco.