Haikyu! 4 è stato celebrato da uno degli animatori della serie con uno sketch a tema

L'attesa è stata lunga e per molti anche piuttosto stressante, ma alla fine Haikyu è tornato con una quarta stagione largamente attesa dal pubblico di cui per adesso è uscito un singolo episodio che comunque è stato capace di conquistare i fan, i quali oramai da diversi anni attendevano questo momento.

Dopo una terza stagione che aveva permesso ai ragazzi di Karasuno High di guadagnarsi ufficialmente un posto nelle prossime Nazionali, questa nuova carrellata di puntate ci permetterà invece di vivere l'acceso scontro che decreterà la concretizzazione o meno del sogno che i tanti personaggi che abbiamo imparato a conoscere si portano nel cuore da molto tempo.

Come facilmente immaginabile, in molti sono assai agitati sui social network e l'hype è a dir poco palpabile, un'euforia generale a cui ha voluto partecipare anche Boya Liang, ovvero uno degli animatori che hanno lavorato alla serie animata. Boya ha infatti voluto commemorare l'uscita della stagione con uno sketch che è stato pubblicato sul suo profilo Twitter - e visionabile a fondo news -, uno splendido lavoro incentrato su Shoyo Hinata che i fan hanno ovviamente apprezzato con gran gusto.

Ricordiamo a tutti gli interessati che Haikyu! To The Top sarà diviso in due parti, con la prima che si concluderà nel periodo primaverile e la seconda che invece andrà in onda durante l'estate, il tutto per un totale di ben 25 episodi. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete inoltre trovare la nostra anteprima di Haikyu! To The Top.