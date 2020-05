Haikyu!! 4 si ferma per il Coronavirus, confermato lo slittamento dei nuovi episodi

Il sito ufficiale di Haikyu!! To The Top, quarta stagione dell'anime tratto dal manga spokon di Haruichi Furudate, ha comunicato pochi istanti fa che l'anime prolungherà il suo stop a causa di problemi di produzione legati alla pandemia Coronavirus. La serie sarebbe dovuta tornare in onda a luglio con la seconda metà della stagione.

Haikyu!! To The Top è entrato in pausa lo scorso 3 aprile, subito dopo la trasmissione del mid-season finale "Il secondo giorno". Il secondo cour, originariamente programmato per quest'estate, è stato rimandato a data da destinarsi, anche se alcune voci di corridoio vorrebbero ottobre come nuovo mese d'uscita.

Haikyu!! non è il primo anime a subire rinvii a causa dell'emergenza Covid: nel corso degli ultimi mesi infatti diversi studi di animazione si sono trovati costretti a interrompere il proprio lavoro e posticipare l'uscita di tante attesissime serie. Tra queste si annoverano anche Re: Zero 2, Sword Art Online Alicization - War of Underworld e Oregairu 3.

E voi cosa ne pensate? Stavate aspettando i nuovi episodi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste recuperare il primo cour invece, vi ricordiamo che in Italia Hayku!! To The Top è trasmesso in streaming gratuito su Paramount Network.