Haikyu!! 4, svelato il nuovo character design della serie

Tra le opere divenute ormai "veterani" nella rivista di Weekly Shonen Jump, ormai Haikyuu! possiede uno dei primati dei progetti più importanti. Uno dei pilastri, dunque, che ben presto si arricchirà di una quarta stagione animata, tuttora sprovvista di una data di uscita.

Un silenzio durato diversi mesi quello che separa l'annuncio della nuova serie a nuovo materiale promozionale che, finalmente, sembra attenuarsi con la diffusione in rete del nuovo character design dei protagonisti dell'opera. La visual era stata preventivata settimana scorsa con lo scorso numero del magazine nipponico, certificando l'interesse e l'inizio del mercato promozionale di Haikyuu! 4. Le immagini, che potete ammirare in calce all'articolo, mostrano lo stile che non discosta molto da quanto visto nelle precedenti stagioni, seppur con un raffinamento della corporatura di Kageyama, più marcata e perfezionata.

Ci teniamo a ricordare, inoltre, che non vi è ancora una data di uscita per il debutto ufficiale della stagione 4, anche in virtù del fatto che non vi è ancora nessun annuncio circa il possibile arrivo in Italia dell'omonima serie televisiva. Ciò che è certo, in ogni caso, è l'evento dedicato ad Haikyuu!! che avrà luogo a settembre, in cui con ogni probabilità verrà mostrato un trailer e la data di debutto che, qualora avvenisse realmente in quel mese, non precluderà una proiezione prima del 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova visual con il character design dei protagonisti?