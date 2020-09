Haikyu!: tutta l'adrenalina del volley nel nuovo trailer della quarta stagione

Inizialmente prevista per l'estate, la quarta stagione di Haikyu! è stata rinviata a causa della pandemia da coronavirus. Ma dopo una lunga attesa, i fan possono finalmente segnare una data per il ritorno della serie incentrata sul volley!

Sul canale YouTube ufficiale di TOHO animation è stato infatti pubblicato un nuovo trailer di Haikyu! in cui è stata svelata la data di pubblicazione. Questo autunno, finalmente l'opera di Haruichi Furudate tornerà sugli schermi. Anche grazie a questo video, il manga di Haikyu! è in cima alle tendenze di Twitter.

Dall'ultimo episodio pubblicato è passato ormai molto tempo, ma il finale della quarta stagione di Haikyu! è pronto per emozionare gli appassionati. Haikyu! To The Top tornerà in Giappone il 2 ottobre e per allietare l'attesa TOHO ha condiviso uno spettacolare trailer in cui viene rivelato cosa aspettarsi dai nuovi episodi.

Questa nuova serie porterà Shoyo Hinata, Tobuo Kageyama e il resto del liceo Karasuno ad affrontare la seconda partita ufficiale del Torneo Spring Nationals. I ragazzi dovranno scontrarsi contro alcuni dei più forti avversari incontrati, come ad esempio il liceo Inarizaki. In questa quarta stagione, dunque, dobbiamo aspettarci nuove tattiche difensive e offensive che porteranno ad avere il controllo del campo da gioco. In attesa di ulteriori informazioni, magari a riguardo della pubblicazione italiana, godiamoci le nuove opening ed ending di Haikyu!.