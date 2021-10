Haikyu!!: l'anime sulla pallavolo sarà doppiato in italiano, l'annuncio di Yamato Video

L'azienda nostrana Yamato Video sta portando sempre più prodotti dal paese del Sol Levante. Con l'interesse ormai rinsaldato per l'animazione giapponese, Yamato ha annunciato il doppiaggio di Wolf Girl & Black Prince negli scorsi giorni. Tuttavia questa non è l'unica novità per l'azienda, dato che in italiano arriverà anche Haikyu!!.

Approfittando del Lucca Comics and Games 2021, manifestazione molto nota che si sta tenendo in questi giorni, Yamato Video ha deciso di annunciare il doppiaggio in italiano di Haikyu - L'asso del volley. C'erano tante richieste per un adattamento con le voci italiane per quest'opera, come rivela il post su Instagram della casa di doppiaggio disponibile in basso. Per ora non sono state rivelate nuove informazioni, che arriveranno nei prossimi mesi insieme alla data di uscita, alla piattaforma e al cast che si occuperà di dare la voce ai personaggi.

Haikyu!! è un manga di Haruichi Furudate, uno dei migliori spokon di Weekly Shonen Jump degli ultimi anni. Il successo ottenuto in forma cartacea ha obbligato il mondo giapponese a trasformarlo in un anime, altrettanto di successo e che al momento conta quattro stagioni, portate in Italia sottotitolate proprio da Yamato Video tra Amazon Prime Video, Paramount Channel e Youtube.