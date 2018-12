Haikyu!! l'anime sulla pallavolo torna con la quarta stagione

Durante la Jump Festa 2019, è arrivata finalmente la conferma dell'arrivo della quarta stagione di Haikyu!!, famoso anime sulla pallavolo tratto dal manga di Haruichi Furudate.

La produzione ha decido di mostrare alla Jump Festa un nuovo trailer, che potete vedere nella notizia, e un poster promozionale per la quarta stagione di Haikyu!! I nuovi episodi però non hanno ancora una data di uscita ufficiale, mentre il 22 settembre 2019 arriverà un evento denominato "Kickoff". In calce potete osservare il poster che ritrae i due protagonisti Shoyo Hinata, schiacciatore e aspirante asso della Karasuno, e Tobio Kageyama, l'alzatore della squadra e rivale di Shoyo.

Production I.G. ha adattato il primo anime ad aprile 2014, a cui poi hanno seguito una seconda e terza stagione, mandate in onda rispettivamente ad ottobre 2015 e ottobre 2016. L'ultimo episodio della terza stagione ha adattato fino alla vittoria della Karasuno contro la Shiratorizawa, partita che ha garantito alla squadra dei protagonisti l'accesso alle fasi nazionali del torneo. Dalla serie sono stati tratti anche quattro film riepilogativi: Gekijō-ban Haikyu!! Owari to Hajimari e Gekijō-ban Haikyu!! Shōsha to Haisha, proiettati nel 2015, e Haikyu!! The Movie: Talent and Sense e Haikyu!! The Movie: Battle of Concepts, entrambi proiettati in Giappone nel settembre 2017.