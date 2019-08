Haikyu!!: annunciata la data di arrivo della stagione 4 e di due nuovi OAV!

Sono finalmente arrivate le nuove informazioni su Haikyu!! stagione 4, sequel dell'anime di pallavolo con Shoyo Hinata e Tobio Kageyama che dovranno prendere parte, insieme ai loro compagni di squadra della Karasuno, al Torneo Interliceale Primaverile che nel manga è in corso già da qualche anno. Weekly Shonen Jump ha diffuso i nuovi dettagli.

Nel numero 38 di Weekly Shonen Jump è stato rivelato che Haikyu!! stagione 4 arriverà a gennaio 2020 e l'avviso è stato allegato da alcuni poster e illustrazioni che potete trovare in calce. Ma non solo, perché Moetron e Spy, tramite i loro avvisi sugli account social, hanno rivelato che sulla rivista c'è anche un'altra novità: Haikyu!! riceverà ben due episodi speciali OAV.

Questi OAV su Haikyu!! saranno "Terra contro Cielo" e "La via della pallavolo", due storie tratte dal manga. Entrambe saranno disponibili per l'acquisto alla Jump Festa 2020 allo stand della Toho Animation, mentre la pubblicazione in home video in blu ray è stata programmata per il 22 gennaio 2020.

In aggiunta, Kazuyuki Okitsu si unirà al cast per dare la voce a Suguru Daishou, pallavolista e capitano del liceo Nohebi di Tokyo e che sarà un personaggio importante per uno degli OAV, oltre che ricorrente nella prossima fase del torneo e di cui potete vedere il character design nelle immagini in calce.