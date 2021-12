Haikyu!!, annunciato il cast di doppiatori: chi darà la voce ai corvi della Karasuno?

Sapevamo da tempo ormai che Haikyuu sarebbe stato doppiato in italiano, ma non avevamo ricevuto informazioni sui possibili doppiatori dell'anime. Quest'oggi, però, Yamato Video ci svela i primi membri del cast vocale: pronti a conoscere i corvi della Karasuno?

Per chi stesse aspettando il doppiaggio italiano della serie, o per chi volesse comunque rivederselo dopo aver fatto una bella maratona delle quattro stagioni di Haikyuu su Prime Video in lingua originale con i sottotitoli, è giunto il momento di scoprire chi darà la voce a Hinata Shoyo e ai suoi compagni della Karasuno.

Su Instagram, infatti, Yamato Video ha rivelato alcuni dei doppiatori che andranno a comporre il cast vocale di Haikyu!!, la serie animata tratta dal popolare manga di Haruichi Furudate.

"Lo sappiamo che siete curiosi di conoscere il cast italiano di Haikyu! L'asso del volley. Mentre le lavorazioni di doppiaggio proseguono a ritmo serrato, oggi vi riveliamo i primi "corvi"

Shoyo Hinata: Simone Lupinacci

Tobio Kageyama: Andrea Oldani

Daichi Sawamura: Massimo Triggiani

Koushi Sugawara: Tommaso Zalone

Ryunosuke Tanaka: Federico Viola

Kei Tsukishima: Gianandrea Muià

Tadashi Yamaguchi: Andrea Rotolo

Yu Nishinoya: Stefano Pozzi

Kiyoko Shimizu: Federica Simonelli

Nuove voci prossimamente... con magari anche un bel trailer" si legge nel post che trovate anche in calce alla notizia.

Sembra dunque che nei prossimi giorni non solo scopriremo chi altri si aggiungerà al cast, ma avremo anche un assaggio dell'adattamento grazie a un primo trailer.

Noi non vediamo l'ora, e voi? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.