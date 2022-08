Haikyu! annunciato il film sequel: sarà suddiviso in due parti

Negli ultimi mesi avevano iniziato a circolare voci di corridoio sul futuro dell'adattamento anime di Haikyu!, il gioiellino di Haruichi Furudate che si sta avvicinando alla conclusione anche sul fronte televisivo. Ad ogni modo, nelle scorse ore è finalmente arrivato l'annuncio ufficiale.

Lo scorso mese un leak aveva preannunciato una stagione 5 di Haikyu!, tuttavia l'informazione sembra essere soltanto parzialmente vera. Il countdown è infine terminato per svelare la messa in produzione dell'attesissimo sequel. A discapito delle aspettative, non sarà una nuova serie di episodi trasmessi sul piccolo schermo, come in passato, bensì un unico film suddiviso però in due distinte parti.

Attualmente la produzione non ha fornito alcuna informazione circa la data d'uscita della prima parte del lungometraggio, né tantomeno se lo staff verrà riconfermato per il progetto. Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi per tutte le novità del caso che vi riporteremo tempestivamente tra le nostre pagine. Vi suggeriamo di continuare a seguirci per non perdervi alcun aggiornamento sul futuro di Haikyu!.

E voi, invece, cosa vi aspettate da questo film diviso in due parti? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.