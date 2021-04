Haikyu!! arriva su Amazon Prime Video: l'asso della pallavolo disponibile in streaming

Sono diversi anni che lo spokon Haikyu!! ha conquistato le emittenti televisive sia nipponiche che del resto del mondo. Con protagonista il giovane Shoyo Hinata, l'anime ci ha fatto percorrere una parte della carriera scolastica del protagonista insieme alla Karasuno, una delle scuole famose per la pallavolo anche se decaduta.

Stagione dopo stagione, Haikyu!! ha intrattenuto adeguatamente gli spettatori dimostrandosi un anime incentrato sullo sport di alto livello. Al momento arrivato alla quarta stagione, Haikyu!! è stato reso disponibile nel corso degli anni da Yamato Animation su varie piattaforme. L'annuncio dell'azienda italiana di oggi conferma però l'approdo degli episodi in un luogo nuovo.

La terza, la quarta stagione di Haikyu!! e l'OAV Terra VS Cielo approderanno su Amazon Prime Video. Yamato l'ha comunicato tramite social, e il tutto è già disponibile per la visione sul colosso dello streaming. La serie sembra quindi monca dei primi episodi, ma Yamato Animation rassicura: appena possibile saranno rese nuovamente disponibili anche le prime due stagioni, anche se non è stata data alcuna informazione sulle tempistiche e le modalità di questo ritorno.

L'anime è tratto dall'omonimo fumetto scritto e disegnato dal mangaka Haruichi Furudate: come spiegato dalla nostra recensione, Haikyu!! è stato uno dei migliori spokon di sempre.