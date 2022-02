Haikyu!! arriva in edicola: i dettagli sulla nuova edizione PrimaEdicola

A grandissima sorpresa, sul sito web ufficiale di PrimaEdicola è comparsa una nuova edizione di quello che per molti è il re dei manga spokon dell'ultimo decennio. Haikyu!! - L'asso del volley sta per arrivare in edicola: ecco i dettagli su questa prossima uscita italiana.

A poche ore dalla presentazione della Collection Edition di Haikyu! di Star Comics, l'opera scritta e disegnata da Harauichi Furudate è protagonista di un nuovo annuncio. Il manga spokon, sta per debuttare nelle edicole italiane con una nuova edizione targata PrimaEdicola.

Il primo volume di Haikyu!! - L'asso del volley debutta in edicola in allegato con La Gazzetta dello Sport. Gli albi di questa novità di PrimaEdicola, marchio di proprietà di m-dis Media Distribuzione, arrivano a partire dal 4 marzo al prezzo di 4,99 euro ciascuno. La pubblicazione è prevista con periodicità settimanale, cioè con un numero in uscita per ogni settimana, per 45 settimane, ossia il numero di volumi totali dell'opera.

L'edizione RCS MediaGroup permette ai lettori di rivivere le avventure della squadra di pallavolo del liceo Karasuno, nonché di scoprire lo spokon per eccellenza, la cui serializzazione è terminata nel luglio 2020. La collana di PrimaEdizione succede alla prima portata da Star Comics e al recente annuncio del doppiaggio italiano di Haikyu! di Yamato Video.