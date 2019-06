Haikyu!!: sta per arrivare una visual per la quarta stagione

Il manga di Haikyu!! è uno di quelli che attualmente vendono meglio nel panorama nipponico. Forte delle innumerevoli copie stampate per tankobon e delle classifiche di popolarità di Weekly Shonen Jump che lo vedono sempre in cima, Haikyu!! si sta preparando per approdare in televisione con l'attesissima quarta stagione.

Anticipata in occasione della Jump Festa dello scorso dicembre, dell'anime di Haikyu!! non si era saputo più nulla. Solo fino ad ora, però. L'anime che dovrebbe debuttare alla fine dell'anno o al più per la prima stagione del 2020 sta per rivelarsi in una nuova key visual.

L'annuncio è arrivato su Weekly Shonen Jump #29 arrivato nelle fumetterie nipponiche quest'oggi. Insieme al capitolo 353 intitolato "Un risveglio silenzioso", è stato annunciato che nel prossimo numero il manga di Haikyu!! riceverà la copertina e le pagine a colori d'apertura del numero 30 e, in più, sarà rivelata la prima key visual della quarta stagione. Non resta quindi che aspettare la prossima settimana per scoprire i protagonisti della Karasuno in posa per il nuovo ciclo di episodi.

Haikyu!! è un manga scritto e disegnato da Haruichi Furudate e pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2012. Lo spokon sulla pallavolo è uno dei manga più di successo della rivista, ottenendo nel corso degli anni ben tre stagioni animate, e rivaleggia con My Hero Academia per la seconda posizione di serie più popolare dietro l'immortale ONE PIECE.