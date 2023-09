Haikyu: in arrivo nuovi aggiornamenti sul finale dell'anime

Haikyuu tiene i fan in tensione ormai da anni. Dopo che il manga sportivo di successo si è concluso, tutti gli occhi si sono rivolti all'anime e da anni sono in attesa di aggiornamenti sul finale dell'adattamento.

L'aggiornamento arriva da Shonen Jump questa settimana. Insieme a una promo per Haikyu Final Movie: Parte uno, il primo dei due film sulla serie, è stato annunciato uno spettacolo speciale della pellicola in programma in Giappone il 24 settembre. Quel giorno, i fan d'oltreoceano si riuniranno per l'Haikyu Day del 2023 e la rivista ha confermato che nuove informazioni sul finale verranno condivise lì.

Naturalmente, questo aggiornamento arriva non molto tempo dopo la pubblicazione del titolo ufficiale del film. È stato annunciato che il film in due parti inizierà con la partita soprannominata la Battaglia della Discarica. Qui potete vedere il trailer di Haikyu Final Movie: Parte uno. Il progetto è cominciato nell'agosto 2022 e Production I.G. da allora ha lavorato duramente alla pellicola.

Sembra che il finale di Haikyuu sia davvero all'orizzonte. Se volete mettervi in pari con la serie, qui potete leggere tutto quello che c'è da sapere per prepararsi al finale di Haikyu.

I fan sperano che l'anime sportivo arrivi nei cinema entro la fine di quest'anno, al massimo all'inizio del prossimo. Tuttavia, per avere delle certezze si dovrà aspettare il 24 Settembre.