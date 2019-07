Haikyu!!: in arrivo informazioni sulla quarta stagione dell'anime

Haikyu!! è una delle serie più vista nel panorama spokon degli ultimi anni, e i fan dopo aver apprezzato tre stagioni davvero convincenti sono impazienti di visionare anche la quarta, di cui recentemente è stato rivelato un nuovo poster promozionale. Le novità non finiscono qui però.

Lo scorso numero di Weekly Shonen Jump, oltre a rivelare una nuova Key visual, ha annunciato che nell'uscita della prossima settimana verranno svelati altri dettagli sulla quarta stagione, e gli appassionati sono nuovamente saliti sul treno dell'Hype.

Come riporta l'utente @haikyuu_en su Twitter le nuove informazioni saranno rivelate con il numero 36/37 che verrà pubblicato il 5 agosto. Sfortunatamente non ci sono indizi sulla tipologia delle stesse, ma possiamo immaginare che si tratti di dettagli riguardo allo staff, ai nuovi volti del cast e alle conferme che ritornano dalle scorse stagioni.

Non è escluso, però, che venga annunciata una finestra di lancio o ancora meglio una data d'uscita, anche se è una speranza forse fin troppo ottimista. Shonen Jump è a conoscenza dell'importanza del titolo in questione e di sicuro non tarderà troppo a diradare questi dubbi. L'anime e il manga di Haikyuu!, infatti, hanno riscosso un successo notevolissimo in Giappone, sfondando non solo nel genere Spokon ma anche imponendosi come uno degli shonen più apprezzati dai ragazzi.

Della quarta stagione di Haykiuu è stato svelato il character design, mentre se vi dovesse interessare uno sguardo più approfondito sulla seconda stagione dell'anime leggete la nostra recensione.

Haikyuu! è un manga spokon creato dall'artista Haruichi Furudate nel 2012 per Weekly Shonen Jump, e finora ha venduto ben 28 milioni di copie. Ha ricevuto tre adattamenti animati a cura di Production I.G.