Haikyu: le aspettative per il capitolo 402, l'ultimo del manga

E anche l'avventura di Haikyu!! sta per giungere al termine. Weekly Shonen Jump sta perdendo tanti pezzi importanti in questo 2020. Come annunciato dalla rivista e come era stato anticipato anche dall'autore Haruichi Furudate, il manga sulla pallavolo che imperversava sulla rivista da otto anni si concluderà con il capitolo 402.

L'arco finale sta per concludersi, vediamo quindi cosa ci possiamo aspettare dal capitolo 402 di Haikyu, il finale. Su MangaPlus domenica 12 luglio è stato pubblicato il capitolo 401, dove è finita la partita tra gli MSBY Jackal e gli Schweiden Adlers. Dopo una gara esasperatamente divertente dove tutti si sono messi in mostra, è giunto il momento di salutare Hinata e Kageyama. Tuttavia li saluteremo vedendoli nuovamente dalla stessa parte del campo.

Infatti è stato mostrato l'arrivo dei due giocatori alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che anche nel manga sono state rinviate al 2021. Stavolta intorno ai due ci saranno giocatori di fama mondiale: scopriremo quindi la formazione del Giappone, composta probabilmente da tutti i fenomeni che abbiamo scoperto durante questi anni e soprattutto con tanti membri della generazione mostruosa.

Ushijima, Hoshiumi, Sakusa, Bokuto, Miya e tanti altri torneranno al fianco di Hinata e Kageyama, chi in panchina e chi in campo, dando vita a un capitolo 402 di Haikyu che sarà all'insegna dell'ultima partita della storia di questi ragazzi. È possibile che vedremo una partita, o almeno una brevissima fase, tra Giappone e Brasile. Tra gli spettatori non mancheranno neanche i compagni della Karasuno e gli altri brillanti giocatori che non hanno continuato la carriera professionistica nella pallavolo.

Difficilmente Furudate riuscirà a mostrare più di qualche scena della partita, ammesso che non si concentri esclusivamente sull'ingresso in campo e sulle emozioni e pensieri dei personaggi, rimostrandoci ancora una volta la loro crescita e il loro viaggio. L'ultimo capitolo di Haikyu!! sarà pubblicato su MangaPlus in inglese e spagnolo domenica 19 luglio.