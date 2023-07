Haikyu!!, la band Burnout Syndromes parla della creazione della leggendaria opening!

Dopo le ultime rivelazioni su Haikyu!! da parte di Studio Wit che riguardano l'anime, oggi andiamo a parlare di un'altra parte fondamentale di quest'ultimo e che resta impresso nel cuore degli appassionati della serie: l'opening.

In un'intervista per AnimeNewsNetwork il cantante della band Burnout Syndromes ha rivelato come vengono creati i singoli che diventeranno poi le opening o ending di un'anime. Loro, in particolare, hanno lavorato su Haikyu!!, Dr. Stone e Gintama.

"Siamo cresciuti ascoltando e suonando le canzoni di Naruto e FMA ed è sempre stato un nostro sogno poter mettere i nostri pezzi come colonne sonore di un anime!", spiega Kazumi Kumagai, cantante e chitarrista della band. Continua: "Non ci saremmo mai aspettati che la nostra musica sarebbe stata selezionata, tra tutte le altre in concorso, per Haikyu!!. È stata una grandissima soddisfazione".

Sulla composizione dell'opening spiega: "Partiamo sempre dalla lettura dell'opera per capire quali sono gli eventi principali, ma non ci fermiamo lì! Per me è molto importante capire il messaggio e l'atmosfera che l'autore vuole trasmettere e adattare la theme song di conseguenza. Per esempio in Dr. Stone abbiamo composto Good Morning New World, un remake della nostra opening originale per l'episodio speciale su Ryusui. Essendo ambientato in mare, ho voluto rifare la canzone con sonorità che ricordavano I Pirati dei Caraibi, eliminando gli strumenti elettronici e le sonorità rock del pezzo iniziale."

Continua: "Sicuramente compongo una canzone che a me piacerebbe ascoltare, anche se il processo prevede il confronto con il produttore!". E conclude: "A noi non pesa essere additati come band degli anime, anzi è un motivo d'orgoglio. È vero, non siamo solo questo, ma comporre per le serie animate è davvero bellissimo e ne andiamo molto fieri!".

A voi piace la musica dei Burnout Syndromes? Fatecelo sapere con un commento! Nel frattempo non perdetevi il monumento dedicato a Hinata e Kageyama di Haikyu!!.