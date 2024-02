Haikyu!!, La Battaglia della Discarica è spettacolare nel nuovo trailer del film!

La visione di Haruichi Furudate del mondo della pallavolo, restituita nella serie Haikyu!! ha ricevuto un’accoglienza straordinaria, sia per quanto riguarda il manga, ma soprattutto l’anime di Production I.G., composto da quattro stagioni e ora in dirittura d’arrivo nei cinema del Giappone col film della grande partita finale.

Intitolato Haikyuu Decisive Battle at the Garbage Dump, o Haikyuu la Battaglia della Discarica, il lungometraggio animato, come già anticipato tramite video promozionali e key visual, si svilupperà attorno alla sfida decisiva tra la scuola Karasuno e il Nekomna. Production I.G. ha confermato che la partita verrà divisa in due film, una scelta più che adeguata considerato che il materiale da adattare è contenuto in circa 100 capitoli del manga.

In seguito al primo trailer pubblicato il 24 settembre 2023, incentrato più sul complesso personaggio di Kenma Kozume, alzatore della squadra del liceo Nekoma, lo studio d’animazione ha diffuso un altro video, riportato in fondo alla pagina, dove emerge in maniera più marcata l’importanza del confronto tra le due squadre, e la rivalità di tutti i ragazzi in campo.

La qualità delle sequenze si dimostra ancora una volta incredibile e perfettamente in linea col tratto di Furudate visto nel manga, e riescono a restituire un ottimo dinamismo, così come la tensione dei momenti decisivi, come la schiacciata di Shoyo che chiude il trailer, impreziosito dalla traccia オレンジ del gruppo Sypair. Nei secondi finali viene confermata l’uscita della prima parte del film al 16 febbraio 2024.

Prima di salutarci, ricordiamo che su MangaPlus è disponibile un nuovo one-shot di Haikyuu, dove Karasuno e Nekoma si riaffrontano in una storia lunga appena 16 tavole, e vi lasciamo ai 5 momenti più emozionante dell’anime di Haikyuu. Aspettiamo le vostre opinioni sul nuovo trailer nei commenti qui sotto. In attesa di sapere quando arriverà in Italia, aspettiamo i vostri commenti sul trailer.