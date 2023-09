Haikyu: La Battaglia della Discarica, il primo trailer per il film in arrivo nel 2024

Dopo ben tre stagioni di sofferenze e allenamenti duri, i ragazzi di Haikyu!! sono arrivati sul grande palcoscenico del torneo nazionale. La quarta stagione si è concentrata sull'esordio in questo torneo, dove hanno affrontato due squadre temibili, in particolare l'Inarizaki. Ma la loro corsa non finisce di certo qui.

È stato annunciato il ritorno di Haikyu!! con la Battaglia della Discarica, la sfida storica che la Karasuno porta avanti da anni contro il Nekoma, che per la prima volta avverrà durante una partita ufficiale. Stavolta però la partita non sarà protagonista in una serie, bensì in un film, uno dei due film conclusivi del franchise e che chiuderanno definitivamente la saga del torneo nazionale.

Dopo la promessa di informazioni sull'anime di Haikyu!!, è finalmente arrivato il primo video che pubblicizza la pellicola, come promesso, domenica 24 settembre 2023. Tra un salto e l'altro, Shoyo Hinata raccoglie le palle servite da Kageyama per schiacciarle in campo avversario, dove trova personaggi già conosciuti e amici del calibro di Kenma e Kuroo. La partita inizia in questo trailer di Haikyu!! Final Movie Part 1 - Decisive Battle at the Garbage Dump, come si può vedere anche nel tweet in basso.

I ragazzi si confrontano, con il trailer che si conclude con Kenma che fallisce il recupero di una palla, facendola andare fuori dal campo. Chi vincerà questa sfida che ha finalmente luogo dopo una sequenza infinita di allenamenti insieme?