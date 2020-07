Haikyu: ecco come si è concluso il manga, riassunto dell'ultimo capitolo

8 anni e 5 mesi: questa è stata la durata della pubblicazione di Haikyu, uno degli spokon più longevi mai pubblicati in generale sulle riviste di manga. L'annuncio della fine era arrivato su Weekly Shonen Jump da qualche giorno e i fan si sono scatenati in questi giorni per commemorare il finale di una delle opere più famose degli ultimi anni.

L'ultimo capitolo di Haikyu!! è disponibile su MangaPlus dalle ore 18 di domenica 19 luglio 2020. Ma cosa ha inserito Haruichi Furudate in quest'ultimo capitolo? Scopriamo i contenuti di Haikyu 402 con tutti i saluti ai personaggi.

Archiviata la partita tra MSBY Jackal e Schweiden Adlers, con la vittoria di Hinata su Kageyama, i due si sono ritrovati insieme nel 2021 a giocare per la nazionale giapponese. Il capitolo 402 di Haikyu!! si apre proprio con la strada verso la partita del Giappone contro l'Argentina. Piano piano vengono mostrati tutti i personaggi della storia che stanno assistendo alle partite, mostrando ancora una volta la loro crescita e la loro carriera nella vita.

La nostalgia continua quando la selezione giapponese entra in campo e qui spiccano i membri della generazione dei mostri, mentre dall'altra parte c'è il naturalizzato argentino Oikawa. Il primo attacco della partita è proprio del giapponese che però viene ribaltato dalla super veloce di Kageyama e Hinata. Il duo, dopo aver segnato il primo punto, si dà il pugno festeggiando in una doppia tavola commovente.

Un anno dopo, i due sono di nuovo contro a livello di club: Kageyama gioca per la Roma e Hinata per il Sao Paulo e nella finale dei mondiali per club decreteranno un nuovo livello della loro sfida eterna. Con questa pagina dove i due sono di nuovo contro si conclude Haikyu 402 e di conseguenza il manga. Non perdetevi la recensione di Haikyu!!