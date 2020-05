Haikyu!: come hanno risposto i fan all'annuncio del posticipo della quarta stagione?

L'apprezzato Haikyu!, manga concretizzato grazie al duro lavoro di Haruichi Furudate, è indubbiamente una delle più apprezzate opere cartacee a tema sportivo di questi ultimi anni, epopea che ha inoltre visto il sopraggiungere di un adattamento animato attualmente giunto alla quarta stagione.

Proprio nel corso di questi ultimi giorni, però, lo staff al lavoro sulla produzione ha dovuto annunciare un rallentamento dei lavori dovuto al Coronavirus e alla quarantena che per mesi ha tenuto miliardi di persone chiuse in casa. Solo recentemente la situazione sembra stia lentamente tornando alla "normalità", ma nel mentre molti progetti hanno subito importanti ritardi. Tra questi figura, per l'appunto, anche la quarta stagione di Haikyu!, con i nuovi episodi che attualmente sono stati posticipati a luglio, seppur al momento manchino date precise.

La notizia, come facilmente immaginabile, ha fatto assai parlare il pubblico, il quale ha risposto con forza all'annuncio. Se da una parte gli spettatori si sono trovati infatti d'accordo con la decisione presa, dall'altro lato in molti si sarebbero aspettati un'attesa più breve, con una ripresa della programmazione per giugno. Insomma, si respira un'aria quantomeno pesante sui social, seppur ovviamente non siano mancate battute e meme pensati per tirare un po' su gli animi, come potete vedere dai tanti tweet visionabili cliccando sulla fonte di questa news.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente sono stati resi disponibili gratuitamente ben 50 capitoli di Haikyu!.