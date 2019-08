Haikyu!! 4: il compositore Yuki Hayashi ha iniziato a lavorare sulla colonna sonora

Recentemente, sono state svelate una serie di nuove informazioni riguardo al Cast e alla premiere di Haikyu!! 4, la nuova stagione dell'anime sportivo tratto dall'opera cartacea di Haruichi Furudate. Oggi, il compositore della serie Yuki Hayashi, ha rivelato di aver cominciato a lavorare sulla colonna sonora.

Quello di Hayashi è uno dei nomi più rilevanti quando si parla di composizioni per anime. Il trentottenne giapponese infatti, oltre ad aver lavorato sulle prime tre stagioni della serie, vanta la scrittura di alcuni brani per My Hero Academia, One Piece e Death Parade.

L'annuncio è stato dato dallo stesso artista via Twitter, come potete osservare in calce all'articolo. Nel post, il compositore ha condiviso la data di uscita ufficiale della quarta stagione, aggiungendo: "Abbiamo da poco iniziato a lavorare su alcune OST della quarta stagione, quindi mi raccomando, supportate il nostro lavoro!".

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Haikyu!! è un anime che segue le avventure del giovane Shouyou Hinata, aspirante pallavolista impegnato con la squadra della propria scuola. Dopo essere stato battuto dalla stella nascente Tobio Kageyama, Hinata lavorerà insieme al suo team per prendersi la tanto agognata rivincita.

La prima stagione dell'anime è andata in onda del 2014 ed è stata prodotta dallo studio di animazione Production I.G. Nei due anni successivi sono state pubblicate altre due stagioni, composte rispettivamente da 25 e 10 episodi. La quarta stagione, secondo quanto rivelato, vedrà la luce nel gennaio 2020.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui foste alla ricerca di più materiale invece, vi rimandiamo alle recenti immagini dedicati alla stagione 4 di Haikyu!!.