Haikyu!!: i corvi della pallavolo arrivano nuovamente sul palco

La serie manga di Haikyu!! è attualmente uno degli spokon più venduti del Giappone, grazie all'adrenalina e al realismo delle scene di pallavolo descritte da Haruichi Furudate. La serie è diventata così popolare da ottenere anche un manga spin-off sull'applicazione di Shueisha Shonen Jump+. Intanto, Hinata non mostrerà i suoi salti solo in campo.

Il manga sulla pallavolo Haikyu!!, in attesa della quarta stagione, tornerà anche a teatro con una versione live-action. Il sito ufficiale di Hyper Projection Engeki Haikyu!! ha rivelato che il 6 maggio andrà in scena un nuovo spettacolo, l'ottavo del franchise, intitolato "Vola verso la prossima generazione".

Il numero 24 di Weekly Shonen Jump, pubblicato ufficialmente quest'oggi, ha rivelato che il nuovo live-action sarà diretto e scritto da Worry Kinoshita, il quale aveva già collaborato con alcune delle precedenti produzioni. Lo spettacolo vedrà anche il ritorno degli 11 componenti della squadra di pallavolo del liceo Karasuno.

In alto alla notizia, potete visualizzare un video di trenta secondi di presentazione con i protagonisti Shoyo Hinata e Tobio Kageyama, insieme agli altri membri della squadra come il capitano Sawamura, Nishinoya e Tanaka, prepararsi per una nuova partita di pallavolo.

I fan di Haikyu!! sono ancora in attesa della quarta stagione attualmente senza una data di uscita ufficiale, ma che potrebbe essere presentata il 22 settembre 2019 insieme all'evento "Kickoff".