Haikyu!!: il creatore celebra l'uscita del film con un'illustrazione speciale

Il manga ideato da Haruichi Furudate, Haikyu!!, si è concluso due anni fa dopo 45 volumi. Anche la serie anime sta per terminare: lo staff dietro la realizzazione di questo adattamento ha annunciato l'uscita di un lungometraggio suddiviso in due parti che rappresenterà il finale di questa serie spokon.

Il primo film chiamato Haikyu!!: la battaglia della discarica è previsto per l'inizio del 2024 e a proposito di quest'uscita è stato mostrato il primo trailer ufficiale.

A proposito di questo primo debutto di Haikyu!! al cinema, l'autore del noto manga spokon Haruichi Furudate ha voluto regalare ai propri fan uno sketch per celebrare l'uscita del lungometraggio, che avverrà il 16 febbraio 2024.

L'illustrazione presenta al centro il protagonista della serie Shoyo Hinata assieme al suo amico e rivale Kenma Kozume consumare popcorn e bibita mentre osservano un film seduti su delle poltrone al cinema. Ai fan piace pensare che ciò che stanno guardando in televisione sia proprio "La battaglia della Discarica", dal momento che sono entrambi estremamente entusiasti.

Ad occuparsi dell'animazione e della produzione dei due film di Haikyu!! continua ad essere la Production IG, lo stesso studio di anime come Psycho-Pass, Kuroko's Basket e l'adattamento anime di Kaiju No.8 che uscirà prossimamente. Susumu Mitsunaka è il regista di entrambi i lungometraggi e vanta di un curriculum eccezionali, avendo collaborato per numerosi film animati.

Per prepararsi al meglio con il finale di serie, qui c'è tutto quello che c'è da sapere su Haikyu!! prima del suo termine. Siete in hype per questo gran finale? Il franchise sta preparando qualcosa di enorme per i suoi fan.