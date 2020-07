Haikyu!!: disponibile una nuova key visual della seconda parte di stagione

La seconda metà della quarta stagione di Haikyu!!, rinviata a causa del Coronavirus, si mostra in una key visual inedita su cui campeggiano i ragazzi del liceo Inarizaki. La stagione ha debuttato nel mese di Gennaio, per poi concludersi con un importante colpo di scena che anticipava il prossimo sfidante di Karasuno nel torneo nazionale.

Al momento non è stata diffusa alcuna data di riferimento riguardo alla messa in onda dell'ultima parte di stagione, ma è chiaro che la vivacità della campagna promozionale è un buon segno per la salute produttiva della serie.

Le ultime indiscrezioni vorrebbero un ritorno della serie per il mese di Ottobre, una previsione sicuramente credibile ma che ad oggi non è avvalorata da alcuna comunicazione ufficiale. Gli ultimi, incoraggianti aggiornamenti sullo stato produttivo dell'anime provengono dal produttore musicale Yoshiki Kobayashi e il compositore Asami Tachibana, i quali hanno mostrato su Twitter le riprese della colonna sonora.

E' stato inoltre confermato il cast della squadra di pallavolo della Inaziraki High School, che vi riportiamo di seguito:

Mamoru Miyano (Atsumu Miya)

Hideaki Kabumoto (Osamu Miya)

Kenji Nojima (Kita Shinsuke)

Jun Kasama (Ojiro Aran)

Nobunaga Shizamaki (Suna Rintaro)

Takumu Miyaz (Omimi Ren)

Yamamoto Shouma (Ginjima Hotoshi)

Yoshiyuki Matsuura (Akagi Michinari)

Haykiu!! potrebbe essere ai saluti: annunciato il Grand Climax su Weekly Shonen Jump. Haykiu!!: recensione della prima parte della quarta stagione.