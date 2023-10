Haikyu!!: due film sono davvero abbastanza per concludere l'anime?

Di spokon ne vengono realizzati tanti in Giappone. Principalmente questi manga sportivi si concentrano sul baseball, sport famosissimo nell'arcipelago e tra i più seguiti, ma talvolta arrivano autori che riescono a portare in auge altri sport. Per la pallavolo, il più famoso al momento è Haikyu di Haruichi Furudate, arrivato alla fine con l'anime.

Basteranno due film per concludere l'anime di Haikyu? Il manga sulla pallavolo di Haruichi Furudute si è concluso diversi anni fa, nel 2020, giungendo a una conclusione davvero esaltante. La conferma arriva dalla nostra recensione del manga di Haikyu!! che si fa forte anche di un ottimo arco narrativo finale. Tuttavia, questo arco narrativo potrebbe non arrivare negli attuali film.

Questo perché il torneo interscolastico nazionale che i protagonisti stanno affrontando ora vedrà altre due partite da giocare. La prima è la partita contro il Nekoma, già promossa negli attuali trailer del primo film di Haikyu. Di conseguenza, è chiaro che il primo lungometraggio si concentrerà soltanto su questo match. Il secondo film, invece, vedrà - a meno di modifiche importanti rispetto alla controparte originale - una nuova partita, contro la squadra della Kamomedai.

Queste partite saranno soltanto dei pezzi importanti per la saga finale del manga che, al momento, non sembra verrà proposta al pubblico. Di conseguenza, per ottenere una conclusione magistrale, la conclusione che Haikyu merita, sarà necessario aggiungere una nuova stagione di almeno 24 episodi, così da narrare anche le gesta dell'ultima parte di carriera di Shoyo Hinata e Tobio Kageyama. Arriverà davvero un annuncio di questa portata dopo la produzione e proiezione di questi due film?