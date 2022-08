Haikyu: due film sono davvero abbastanza per il finale dell'anime?

Haikyu è uno degli anime sportivi più entusiasmanti e famosi degli ultimi anni. Stagione dopo stagione, si è costruito un gruppo nutritissimo di fan provenienti da ogni parte del mondo. La quarta stagione ha visto la fenomenale vittoria della Karasuno contro l'Inarizaki, ma la scalata dei corvi non è di certo finita.

Ci sono stati tanti rumor per un prosieguo di Haikyu: da mesi infatti si rincorrevano voci che venivano puntualmente confermate da alcuni leaker. A quanto pare, però, dall'evento recente che è stato rivelato a luglio è stato confermato che non ci sarà una quinta stagione, bensì due film conclusivi di Haikyu. Una scelta peculiare, considerato quanto ancora bisogna adattare. Due film sono abbastanza per concludere Haikyu?

La situazione infatti è abbastanza particolare. Ci sono altri tre archi narrativi che bisogna coprire prima di arrivare al finale della serie. Se lo studio deciderà di non tagliare nulla, potremmo dover vedere le prime due partite compresse in un unico film, mentre l'arco finale verrebbe trattato nell'ultimo film. Di conseguenza le partite rimanenti del torneo primaverile dei ragazzi verrebbero enormemente compresse, causando sicuramente qualche piccolo problema di narrazione e velocità troppo rapida.

Una quinta stagione sarebbe stata infatti l'ideale per raccontare le ultime due partite del torneo, mentre il film sarebbe stato perfetto per la fase finale di Haikyu. E voi cosa ne pensate? Verrà annunciato un terzo film a sorpresa che tratterà adeguatamente il finale della saga oppure bisognerà aspettarsi un taglio netto?