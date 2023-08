Haikyu!!: tutto ciò che c'è da sapere prima del finale dell'anime

Haikyuu!! sta per concludersi. I fan attendevano questo momento da anni e finalmente la storia di Hinata e Kageyama avrà un suo epilogo. Mentre il manga si è concluso nel 2020, l'anime riceverà prima due lungometraggi prima di terminare ufficialmente.

L'anime di Production I.G è composto da quattro stagioni e ognuna segue la squadra principale della serie, la Karasuno High School Boys' Volleyball Club, e il loro viaggio verso il campionato All-Japan High School Volleyball.

Nonostante gli allenamenti e le partite siano indescrivibilmente difficili, la Karusuno ha continuato a crescere ogni stagione. Hanno battuto con successo la squadra di punta della prefettura di Miyagi, la Shiratorizawa, e hanno avuto l'opportunità di rappresentare Miyagi al Campionato All-Japan High School Volleyball.

L'ultima stagione mostra l'arrivo della Karasuno al Tokyo Metropolitan Gymnasium e le impressionanti capacità dei suoi avversari. Haikyu! FINAL, il film, continuerà il periodo della nota squadra al Tokyo Metropolitan Gymnasium.

Una trasmissione speciale, in live-streaming sul canale YouTube ufficiale della TOHO Animation, si terrà in Giappone il 19 agosto 2023, intitolato Haikyu!!! Day. L'evento celebrerà tutto ciò che è Haikyu!!! e i fan sperano che questo evento risponda a tutte le loro domande.

A questo livestream parteciperanno importanti membri del team di Haikyu!!!, tra cui i doppiatori di Shoyo Hinata e Tobio Kageyama, Ayumu Murase e Kaito Ishikawa. In questa giornata verrà anche svelato il monumento di Hinata e Kageyama alla Kamei Arena di Sendai, un luogo che è stato visto molte volte nella serie.

In questo giorno si terrà anche la prima della rappresentazione teatrale di Gekidan Haikyu!, il nuovo spettacolo teatrale diretto da Kenta Suga, che ha interpretato Shoyo Hinata dal 2015 al 2018 nelle precedenti rappresentazioni "Hyper Projection Engeki Haikyu!!!".

Non solo, la Production I.G ha cercato dei fan da inserire nel film di Haikyu, in modo che apparissero come tifosi e concludessero al meglio l'opera. Al momento, tuttavia, non è disponibile una data per i due lungometraggi e non si sa quanto bisognerà attendere.