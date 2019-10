Haikyu!!: Haruichi Furudate omaggia Dragon Ball e One Piece negli ultimi capitoli

Molto spesso negli anni è accaduto che i vari mangaka tra di loro si omaggiassero a vicenda inserendo nelle proprie opere richiami a quelle di altri. Piccoli elementi messi sullo sfondo, citazioni, simboli e molte volte vere e proprie dediche inserite a inizio capitolo. Oda, ad esempio, lo aveva fatto alla conclusione del manga di Naruto.

Proprio seguendo questo filone, su Twitter, degli utenti, analizzando gli ultimi capitoli di Haikyu!!, hanno scovato alcuni rimandi ad opere di altri mangaka. Cosa che Furudate riesce a fare con maggior facilità, data anche la natura stessa del suo manga, ambientato nel Giappone della nostra epoca e in un contesto adolescenziale.

Come potete vedere dalle immagini in calce all'articolo, si vedono sullo sfondo alcuni manga di Dragon Ball, il poster del movie One Piece Gold attaccato al muro e anche tutti i volumi, sempre di Luffy e compagni, nella libreria.

È sempre bello vedere il rispetto che corre tra i mangaka in Giappone. Continuamente in competizione tra loro, ma con rispetto, cogliendo anche piccole occasioni per omaggiarsi l'un l'altro.

Se state seguendo il manga sportivo di Haruichi Furudate, potrà interessarvi sapere che Haikyu!! è entrato ufficialmente nell'arco narrativo conclusivo dell'intera serie. Ragion per cui, i prossimi capitoli dovranno rivelarsi scoppiettanti.

E voi cosa ne pensate di questi piccoli omaggi che Furudate ha riservato a One Piece e Dragon Ball?

Il capitolo 369 di Haikyu!! diventa trend su Twitter.