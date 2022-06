Haikyu!!: una nuova iniziativa per celebrare i 10 anni della serie

Pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump tra il febbraio del 2012 e il luglio del 2020, Haikyu!! è stato acclamato come uno dei migliori spokon mai realizzati. Un risultato eccezionale raggiunto da Haruichi Furudate, tornato con una spettacolare illustrazione inedita, riguardante un importante iniziativa per celebrare i 10 anni della serie.

Sul sito ufficiale della serie, e poi attraverso le pagine social ufficiali, è stato infatti diffuso il disegno che potete vedere in calce. Come specificato nel post l’illustrazione sarà la copertina di un volume molto speciale, confezionato per rivivere i migliori momenti della serie e per festeggiare l’importante traguardo dei dieci anni dalla prima pubblicazione.

L’illustrazione ritrae la squadra Karasuno, e tutti i personaggi appaiono nel loro design post time skip, svelando anche le nuove carriere di qualcuno. Tutti vengono rappresentati come se stessero per colpire la palla, e in particolare Hinata, Kageyama e Tsukishima indossano le loro divise da giocatori professionisti. È stato anche pubblicato un video, che trovate in cima alla pagina, che ripercorre rapidamente tutte le tappe fondamentali della crescita e della carriera di Hinata. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

