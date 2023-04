Haikyu: la Karasuno vola con i nuovi Funko POP di Hinata e compagni

I Funko POP sono tra i pupazzetti da collezione più diffusi. Il loro stile caricaturale è molto amato e per questo tutti i personaggi più famosi ne ricevono uno. I protagonisti delle serie TV, dei film più famosi ma anche di manga e anime sono stati riprodotti con questo stile. Adesso, per la gioia dei fan, ci sono anche i Funko POP di Haikyu.

Da tempo gli appassionati del manga di pallavolo di Haruichi Furudate richiedevano dei prodotti del genere, e sono stati accontentati. I Funko, come si vede in basso, sono sei e riguardano la squadra titolare della Karasuno, ovvero i protagonisti. Ci sono il piccolo gigante Shoyo Hinata, il re del campo di pallavolo Tobio Kageyama e poi via via gli altri, come il libero prodigioso Yu Nishinoya, l'ala fumantina Ryunosuke Tanaka, il potente schiacciatore Asahi Azumane e infine l'alto muro del centrale Kei Tsukishima. Questi saranno tutti disponibili a 59 dollari più spese di spedizione dal sito di Entertainment Earth.

Come si può notare, però, dal team titolare manca il capitano Daichi che invece è in vendita esclusiva da Hot Topic. In aggiunta però ci sarà anche un Funko POP in metallo per Shoyo Hinata, esclusiva per BAM. Quindi sarà possibile ritrovarsi tutta la Karasuno al completo sul campo da gioco e sulle proprie mensole.

Nei giorni scorsi sono stati rivelati anche i nuovi Funko POP di Boruto: Naruto Next Generations, con Naruto e gli altri in versione adulta e con le nuove forme, e poi i Funko POP di My Hero Academia con i personaggi in versione giocatori di baseball.