Haikyu!!: il manga è finalmente arrivato al giro di boa?

Il manga di Haikyu!! è al top ormai da anni. Pubblicato su Weekly Shonen Jump, è uno dei volti della rivista insieme a ONE PIECE e My Hero Academia e continua la sua corsa sia nelle vendite che nel mondo dell'animazione con una quarta stagione in arrivo nei prossimi mesi. Ma a che punto è il manga di Furudate?

Come ricorderanno anche i fan dell'anime di Haikyu!!, la Karasuno è stata trascinata da Kageyama e Hinata alle finali del torneo primaverile, dove ha affrontato una squadra dopo l'altra. La prima a cadere è stata la Tsubakihara, seguita dalla fortissima Inarizaki dei gemelli Miya che hanno dato luogo a una grandissima battaglia sul campo. Infine, gli ottavi hanno visto la partita della discarica tra Karasuno e Nekoma. I corvi hanno avuto la meglio sui rivali di sempre dei gatti arrivando ai quarti di finale contro la Kamomedai.

Qui, in una lunghissima partita che ha preso corpo negli scorsi trenta capitoli, i gabbiani del nuovo "piccolo gigante" Hoshiumi Kourai hanno messo a dura prova i protagonisti della Karasuno in un emozionante scontro sui tre set. Tuttavia, il capitolo 367 di Haikyu!! recentemente pubblicato ha confermato che Hinata e i suoi si sono dovuti arrendere sul finale del terzo set.

Adesso che i protagonisti sono stati buttati fuori dal torneo, è giunto il momento di dire addio ai personaggi di Sawamura, Azumane e Sugawara, oltre alla manager Kiyoko Shimizu e lanciarsi nella nuova stagione con una squadra con altri innesti. Haruichi Furudate ha così la possibilità di esplorare ulteriormente il mondo della pallavolo giovanile mostrandoci il secondo anno di Hinata e Kageyama alla Karasuno. Il manga potrebbe quindi essere arrivato solo a metà della sua storia.