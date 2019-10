Haikyu!!: il manga entra ufficialmente nell'ultimo arco narrativo!

Tutto è destinato a concludersi prima o poi. È toccato a lavori lunghissimi come Naruto e Bleach e toccherà anche a ONE PIECE un giorno, ma anche a quelli che, seppur più recenti, sono pubblicati da anni. Il caso stavolta è quello di Haikyu!! che, dopo le svolte delle ultime settimane, ha diverse novità importanti da raccontare al proprio pubblico.

Il capitolo 368 di Haikyu!! ha segnato una svolta cruciale nella storia, con la sconfitta della Karasuno per mano della Kamomedai di Hoshiumi. Dopo una settimana di pausa, il manga ritorna con un nuovo arco narrativo e stavolta sembra tutto confermato: Haikyu!! è entrato nella sua fase finale.

A confermarlo c'è sia l'anteprima di Weekly Shonen Jump che menziona proprio come si sia dando inizio all'ultimo arco narrativo del manga di Haruichi Furudate, sia la pagina a colori del capitolo 370 di Haikyu!! che si può trovare nel numero della rivista prossimamente in uscita.

In calce potete vedere le immagini in questione. Potremmo quindi dover dire addio a uno degli shonen spokon più popolari del mondo dei manga dopo un arco narrativo dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove la nazionale giapponese con Shoyo Hinata sicuramente metterà in mostra delle ottime qualità. Lo scorso capitolo 369 aveva segnato record di trend su Twitter.