Haikyu!: il manga è stato messo nuovamente in pausa

L'account Twitter @AnimeTherapy ha ufficialmente rilasciato alcune notizie relative a Haikyu!, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Haruichi Furudate, in particolare annunciando che l'opera cartacea è stata messa nuovamente in pausa e tornerà nel 48° numero del Weekly Shonen Jump, atteso per il 27 ottobre.

La pausa sarà quindi relativa solo alle prossime due settimane, con l'autore che ha fatto sapere che non è successo nulla di grave ma che gli serve semplicemente una piccola e comprensibile pausa dal lavoro. Giusto recentemente è stata inoltre svelata la sinossi ufficiale dedicata alla quarta stagione dell'adattamento animato dedicato al manga attualmente attesa per il 2020 e di cui sono state recentemente rilasciate alcune immagini a tema. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dedicata all'anime.

La serie narra le vicende di Shouyou Hinata, studente innamoratosi della pallavolo che desidera praticare tale sport a livello agonistico. Giunto alle medie, la sua squadra viene però distrutta nel torneo torneo interscolastico dall'abilissimo Tobio Kageyama. La batosta si rivela un motivo in più per dare il massimo e giunto alle superiori, Hinata continua a lottare per il suo sogno finendo però con il ritrovarsi nello stesso club scolastico di Kageyama.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Haikyu! è un manga pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, con un iniziale debutto in versione one-shot sulla rivista Jump NEXT!, per poi essere successivamente serializzata in quanto serie a tutto tondo. Con la pubblicazione di sempre più capitoli e con la fama ottenuta dalla serie, la serie è stata successivamente raccolta all'interno di oltre 20 volumi.