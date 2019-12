Haikyu!! si mostra in un nuovo trailer, ecco tutti i rivali di Kageyama e Hinata

Shoyo Hinata e Tobio Kageyama, dopo essersi incontrati fortuitamente alla Karasuno, hanno proseguito la loro carriera liceale fino ad arrivare al top della loro prefettura. Avendo raggiunto questo importante traguardo, l'anime di Haikyu!! sta per transitare in una nuova fase dove i protagonisti dovranno affrontare le squadre più forti del paese.

La quarta stagione di Haikyu!! esordirà a gennaio 2020 e ci lancerà nel periodo di allenamento sostenuto da Hinata, Kageyama e il resto della Karasuno in vista del prossimo torneo. Il trailer pubblicato dalla TOHO Animation su Youtube e che potete vedere in alto alla notizia mostra in che situazione si trova Kageyama.

Mentre in sottofondo la carica arriva dall'opening PHOENIX dei Burnout Syndrome, Kageyama entra in contatto con le promesse della sua generazione: Kiyoomi Sakusa dell'Itachiyama, Kourai Hoshiumi della Kamomedai, Osamu Miya dell'Inarizaki. Ognuno col proprio carattere, ma tutti col desiderio di primeggiare e vincere il torneo che inevitabilmente li metterà l'uno contro l'altro.

Haikyu!! To the Top sarà una delle stagioni più intense dell'anime pallavolistico, mentre l'omonimo manga di Haruichi Furudate è entrato nella fase finale della storia.