Haikyu!!: Nishinoya compare! Ecco mostrata la nuova vita del libero della Karasuno

Se stai leggendo il manga di Haikyu!! e stai seguendo gli articoli che scriviamo in merito, avrai visto e letto come ci sia stato un salto temporale a introdurre l'arco conclusivo della serie. Un salto temporale che ha portato i fan a rivedere tutti i loro personaggi preferiti maturi, ognuno con una vita diversa e un lavoro diverso.

Abbiamo rivisto Hinata in Brasile, essersi allenato sui campi di Beach Volley per poi fare finalmente ritorno in Giappone, dove si è unito a una squadra professionistica di pallavolo. Qui si sta preparando alla partita contro il suo rivale di sempre. Infatti dall'altro lato abbiamo visto Kageyama, giocare già come professionista nella lega giapponese di pallavolo.

Oltre a loro, sono comparsi anche tutti gli altri membri della vecchia Karasuno, radunatisi in vista proprio del big match che vedrà i due ex compagni ai tempi del liceo affrontarsi finalmente con squadre professionistiche nella lega ufficiale di pallavolo.

Se tutto questo ovviamente ci ha fatto piacere, molti però si chiedevano che fine avesse fatto uno degli ex membri della squadra. Nello specifico il libero Yu Nishinoya che non era comparso insieme agli altri nel capitolo precedente. Ebbene, grazie a una color diffuso del capitolo 386 finalmente è stato svelato il destino a cui è andato incontro il ragazzo.

Come puoi vedere dall'immagine riportata in calce all'articolo, viene mostrato Nishinoya durante una battuta di pesca mentre riesce a prendere un grandissimo merlin azzurro. Sembrerebbe, infatti, che il ragazzo fosse stato invitato alla partita da Asahi, ma lui gli abbia inviato come risposta proprio la foto riportata in calce all'articolo. Ciò ha confermato che Nishinoya è riuscito a realizzare il suo sogno di avere soldi da parte così da poter viaggiare in tutto il mondo e accumulare quanta più esperienza possibile in tanti ambiti diversi.

Ti aspettavi questo da Nishinoya o credevi avrebbe fatto altro nella vita?

