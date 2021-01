Da Haikyu a Noblesse: la Top 10 delle sigle anime secondo il pubblico femminile giapponese

Nel mese di dicembre il sito web Anime!Anime! ha realizzato un interessante sondaggio, domandando al pubblico giapponese quali fossero secondo loro le migliori sigle anime del 2020. I voti di migliaia fan hanno permesso al sito di stilare due classifiche, una per le Opening e una per gli Ending Theme.

Il campione scelto è stato di poco più di 1.000 persone per ognuna delle classifiche, con il 72% delle votanti donne e appena il 28% di uomini. In entrambi i casi, circa il 40% dei votanti era under 20.

Migliore Opening anime 2020

Breaking Down - Noblesse Kaikai Kitan - Jujutsu Kaisen Anima - Sword Art Online: Alicization War of Underworld Parte 2 Hypnosis Mic: Rhyme Anima - Hypnosis Mic Daddy! Daddy Do! - Kaguya-sama: Love is War 2 Final Phase - A Certain Scientific Railgun T Phoenix- Haikyu!! 4 Navigator - The Millionaire Detective - Balance: Unlimited Discover the Future - IDOLiSH7 Second Beat! Kaimin! Anmin! Syalist Seikatsu - Sleepy Princess in the Demon Castle

Migliore Ending Theme anime 2020

Ray of Light - Smile Down the Runway Lost in Paradise - Jujutsu Kaisen Etoile - Noblesse I Will... - Sword Art Online: Alicization - War of Underworld Parte 2 Hypnosis Mic: Rhyme Anima - Hypnosis Mic One Day - Haikyu!! 4 Memento - Re: Zero 2 Welcome My Friend - The Millionaire Detective - Balance: Unlimited Mirai Notes wo Kanadete - IDOLiSH7 Second Beat! Diamond no Jundo - Oregairu 3

Come potete vedere, il pubblico ha apprezzato particolarmente sigle di anime che in occidente hanno avuto meno successo, primo tra tutti Noblesse di Crunchyroll e Webtoon. Entrambe le classifiche vedono poi al secondo posto Jujutsu Kaisen, l'ottimo anime di MAPPA che da noi ha colpito tutti grazie alla sua incredibile sigla di chiusura.

E voi cosa ne pensate di queste classifiche? Siete d'accordo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!