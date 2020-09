Haikyu!: Un poster inedito ci introduce alla quarta stagione dell'anime

Nelle scorse ore abbiamo finalmente potuto vedere il trailer della quarta stagione di Haikyu!: per l'occasione il celebre mangaka Haruichi Furudate ha deciso di condividere con i fan della serie questo poster inedito.

Come sapete la quarta stagione dello show è stata posticipata a causa dell'emergenza Coronavirus, che non ha permesso allo studio TOHO di concludere in tempo per l'estate i lavori sulle prossime puntate inedite di Haikyu!. Manca ormai pochissimo alla messa in onda della seconda parte della quarta stagione, che farà il suo debutto il prossimo 2 ottobre, per l'ocacsione Haruichi Furudate ha disegnato e condiviso l'immagine che trovate in calce alla notizia: un poster dedicato al match tra il liceo Karasuno contro i temibili avversari del liceo Inarizaki. Il disegno è stato twittato dall'account ufficiale dell'anime ed ha riscosso un notevole successo tra tutti i fan, con quasi 80 mila Mi Piace e più di cento commenti.

Continuerà così la manifestazione sportiva del torneo "Spring Nationals", evento in cui troveremo impegnati i protagonisti Shoyo Hinata, Tobuo Kageyama e gli altri personaggi visti nelle puntate della serie. Ricordiamo che le prime due stagioni di Haikyu! sono presenti nel catalogo di Netflix, in attesa di ulteriori informazioni ufficiali, vi lasciamo con la nostra recensione della prima parte di Haikyu! 4.