Haikyu raggiunge le 50 milioni di copie e riceve le congratulazioni della star giapponese

Al momento l'anime di Haikyu!! è alla stagione 4, con i protagonisti alle prese con i famosi gemelli Miya e il resto dell'Inarizaki. La Karasuno dovrà dare sfoggio di tutte le sue abilità per battere l'avversario, ma intanto gli episodi dell'anime continuano a far gonfiare le vendite del manga.

Weekly Shonen Jump conferma infatti che Haikyu!! ha superato il muro delle 50 milioni di copie stampate. Il manga si conferma essere quindi uno dei più amati dal pubblico giapponese, continuando il trend positivo che ha ormai da tanti anni. Sicuramente però questo numero è destinato ad aumentare visto che la storia di Hinata e Kageyama ha di fronte almeno altre due stagioni.

Ma il prestigio per Haikyu!! non si ferma qui dato che recentemente ha raccolto i complimenti anche di una stella della pallavolo giapponese e mondiale. Il pallavolista che ha speso buone parole per Haikyu!! è nientemeno che Yuji Nishida: "Io solitamente non leggo neanche i manga, ma sono rimasto scioccato di quanto questa storia sia e quindi mi ha preso".

Secondo Yuji Nishida, Haikyu!! è anche ritratto in maniera molto realistica, anche se non si può davvero schiacciare ad occhi chiusi, riferendosi ai primissimi attacchi che Hinata faceva in campo nemico.

Haikyu!! è stato uno degli spokon migliori dell'ultima generazione, voi l'avete già letto?