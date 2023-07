Haikyu!! è alla ricerca di fan: appariranno nell'ultima parte del film

Haikyu!! sta per giungere al termine. Il tanto amato anime spokon incentrato sulla pallavolo è pronto a concludere la propria storia e a salutare i protagonisti. Con l'uscita del finale della serie, il franchise vorrebbe chiudere in bellezza con un film diviso in due parti.

Dopo il monumento dedicato ad Hinata e Kageyama di Haikyuu, sembra che la serie sia per preannunciare qualcosa di molto più grande. Solo alcuni fortunati potranno apparire nel film, più specificatamente nell'ultima parte del lungometraggio di Haikyuu. A settembre l'anime ospiterà una festa in Giappone in cui avverrà la registrazione e la folla verrà registrata mentre applaude alla festa.

Un gesto che sicuramente commuoverà i fan dell'anime, che adesso potranno fare il tifo per Hinata e Kageyama anche nella vita reale. Per coloro che volessero davvero partecipare a questa registrazione per il film di Haikyuu!!, la festa si terrà il 24 settembre a Chofu, in un distretto di Tokyo. Più precisamente, presso il Musashino Forest Sports Plaza e la Toho Animation sarà presente per registrare.

Lo studio d'animazione in questione sta collaborando con la Production I.G. per la realizzazione del finale della serie. Anche se i due film dell'opera al momento non hanno ricevuto alcuna data d'uscita, è molto probabile che debutteranno nelle sale cinematografiche giapponesi prima del previsto.